Tron: Ares | Aperte le prevendite del nuovo film Disney

Le prevendite del nuovo atteso film Disney “Tron: Ares” sono ufficialmente aperte.

L’attesa per la nuova avventura nel mondo della rete e delle tanto temute AI sta volgendo al termine, Tron: Ares uscirà nelle nostre sale a partire dal 9 ottobre 2025. Per l’occasione Disney ha avviato nei giorni scorsi la campagna di prevendita (trovate tutte le informazioni a questo indirizzo) accompagnata tra l’altro dal rilascio di uno speciale contenuto promozionale.

Il video in questione è un omaggio ai fan dei Nine Inch Nails, il gruppo musicale che torna sulla scena musicale firmando la colonna sonora di Tron: Ares.

La rock band Nine Inch Nails, vincitrice di un Grammy®, ha composto la colonna sonora di TRON: Ares e ha pubblicato “As Alive As You Need Me To Be”, il primo singolo dell’album della colonna sonora e il primo brano ufficiale della band dopo cinque anni. “TRON: Ares (Original Motion Picture Soundtrack)”, con tutte le musiche originali dei Nine Inch Nails, uscirà il 19 settembre via Interscope Records. Questa uscita segna la prima colonna sonora cinematografica della band pionieristica, anche se i compagni Trent Reznor e Atticus Ross hanno composto 20 colonne sonore a loro nome, vincendo due Oscar®, tre Golden Globe®, un GRAMMY® e un Emmy®.

I Nine Inch Nails hanno presentato il video musicale ufficiale del loro nuovo singolo, “As Alive As You Need Me To Be”, il primo brano tratto dalla colonna sonora originale del film TRON: Ares che coincide anche con la prima nuova musica ufficiale della band in cinque anni. La colonna sonora originale completa di TRON: Ares uscirà il 19 settembre per Interscope Records.

La trama di Tron: Ares

La trama di Tron: Ares segue un programma altamente sofisticato, Ares, che viene inviato dal mondo digitale a quello reale per una pericolosa missione, segnando il primo incontro dell’umanità con esseri dotati di intelligenza artificiale.

In un epoca in cui le AI continuano a rappresentare la nuova corsa all’oro per i mercati, il regista Joachim Rønning ha plasmato il suo TRON: Ares su quelle che possono essere le vere minacce del futuro. Ares (Jared Leto) nel film interpreta un programma la cui AI inizia a prendere coscienza scatenando l’inferno sulla Terra.

Il film è diretto da Joachim Rønning e interpretato da Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan, con Gillian Anderson e Jeff Bridges. Sean Bailey, Jeffrey Silver, Justin Springer, Jared Leto, Emma Ludbrook e Steven Lisberger sono i produttori, mentre Russell Allen è il produttore esecutivo.

Avete già visto il nuovo trailer IMAX e la valanga di poster di Tron: Ares? Fatelo a questo nostro indirizzo e dite la vostra nei commenti.