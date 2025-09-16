Tron: Ares | Chi tornerà dai film precedenti?

Manca ancora tempo all’uscita al cinema di Tron: Ares, ma l’attesa genera aspettative e quesiti, come per esempio: Quale personaggio tornerà dai film precedenti?

Come già anticipato dai trailer fino ad oggi apparsi in rete (potete apprezzare l’ultimo in questo nostro indirizzo), Jeff Bridges tornerà come Kevin Flynn, iconico protagonista dei primi due capitoli, ma quali altri personaggi sono di ritorno in Tron: Ares? Beh, ad offrire una risposta chiara è stato il regista Joachim Rønning in occasione di un’intervista riportata in rete da SuperHeroHype.

Cosa ha detto Joachim Rønning sul ritorno dei personaggi dai film precedenti in Tron: Ares?

Senza fare giri di parole, il regista Joachim Rønning ha confermato che Garret Hedlund e Olivia Wilde non riprenderanno i rispettivi ruoli di Sam Flynn e Quorra in Tron: Ares. “Queste non sono solo scelte creative; a volte gli attori non vogliono più farne parte… Ci sono diversi modi di vedere la cosa, ma credo che la storia sia arrivata a un punto in cui sentivamo di non aver più bisogno che i vecchi personaggi fossero al centro dell’attenzione. Volevamo dare una nuova direzione, rendendo allo stesso tempo omaggio all’universo in cui viviamo.”

Il produttore Justin Springer ha aggiunto: “Stiamo raccontando una storia ambientata 14 anni dopo, e la cosa più importante è che raccontiamo questa nuova storia in un modo che funzioni. Inserire solo dei cameo, una sfilza di personaggi che amiamo di questo franchise, mi sembra un fan service che non serve alla storia. Ma siamo decisamente concentrati su come sorprendere il pubblico. Se non tocchiamo qualcosa in questo film, penso sempre a dove altro possiamo giocare. Ho prodotto la serie animata [Tron: Uprising] e ho lavorato alle giostre del parco a tema. Ci sono molti modi diversi per mantenere viva la mitologia, che sia in un film, in una serie o in qualsiasi altro modo, se siamo così fortunati“.

La trama di Tron: Ares

La trama di Tron: Ares segue un programma altamente sofisticato, Ares, che viene inviato dal mondo digitale a quello reale per una pericolosa missione, segnando il primo incontro dell’umanità con esseri dotati di intelligenza artificiale.

In un epoca in cui le AI continuano a rappresentare la nuova corsa all’oro per i mercati, il regista Joachim Rønning ha plasmato il suo TRON: Ares su quelle che possono essere le vere minacce del futuro. Ares (Jared Leto) nel film interpreta un programma la cui AI inizia a prendere coscienza scatenando l’inferno sulla Terra.

Il film è diretto da Joachim Rønning e interpretato da Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan, con Gillian Anderson e Jeff Bridges. Sean Bailey, Jeffrey Silver, Justin Springer, Jared Leto, Emma Ludbrook e Steven Lisberger sono i produttori, mentre Russell Allen è il produttore esecutivo.

Tron: Ares uscirà nelle nostre sale a partire dal 9 ottobre 2025