TRON: Ares | Il nuovo trailer del film con Jared Leto

Un nuovo trailer da TRON: Ares è stato rilasciato nel primo pomeriggio odierno.

In un epoca in cui le AI continuano a rappresentare la nuova corsa all’oro per i mercati, il regista Joachim Rønning ha plasmato il suo TRON: Ares su quelle che possono essere le vere minacce del futuro. Nel nuovo trailer, infatti, si fa la conoscenza di Ares (Jared Leto), un programma la cui AI inizia a prendere coscienza scatenando l’inferno sulla Terra.

Volete scoprire come andrà a finire? Guardate il nuovo trailer ed attendete l’uscita del film il prossimo 9 ottobre 2025.

TRON: ARES | Altre informazioni sul film

La rock band Nine Inch Nails, vincitrice di un Grammy®, ha composto la colonna sonora di TRON: Ares e oggi ha pubblicato “As Alive As You Need Me To Be”, il primo singolo dell’album della colonna sonora e il primo brano ufficiale della band dopo cinque anni. Il brano è presente nel nuovo trailer di TRON: Ares.

“TRON: Ares (Original Motion Picture Soundtrack)”, con tutte le musiche originali dei Nine Inch Nails, uscirà il 19 settembre via Interscope Records. Questa uscita segna la prima colonna sonora cinematografica della band pionieristica, anche se i compagni Trent Reznor e Atticus Ross hanno composto 20 colonne sonore a loro nome, vincendo due Oscar®, tre Golden Globe®, un GRAMMY® e un Emmy®.

TRON: Ares segue un programma altamente sofisticato, Ares, che viene inviato dal mondo digitale a quello reale per una pericolosa missione, segnando il primo incontro dell’umanità con esseri dotati di intelligenza artificiale.

Il film è diretto da Joachim Rønning e interpretato da Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan, con Gillian Anderson e Jeff Bridges.

Sean Bailey, Jeffrey Silver, Justin Springer, Jared Leto, Emma Ludbrook e Steven Lisberger sono i produttori, mentre Russell Allen è il produttore esecutivo. Il film Disney TRON: Ares arriverà nelle sale italiane il 9 ottobre 2025.