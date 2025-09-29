In occasione del tour promozionale di Tron: Ares, la Disney ha organizzato un evento straordinario che ha toccato anche la tappa di Milano.

Nel particolare Jared Leto, Jodie Turner-Smith ed il regista Joachim Rønning (le sue parole sui protagonisti del film) hanno presenziato ad un imponente stunt immersivo, ispirato all’universo visivo del film. Nel quartiere di Portanuova, la UniCredit Tower si è infatti illuminata di rosso grazie a un emozionante light e mapping show, con giochi di luce e proiezioni di contenuti esclusivi del film che hanno trasformato l’intera area in un’esperienza ipertecnologica.

Il video dello stunt ispirato a Tron: Ares

I dettagli dell’evento a Milano ispirato a Tron: Ares

Portanuova è stata scelta come cornice ideale per lo stunt grazie alla sua identità fortemente innovativa e internazionale: un quartiere simbolo della Milano contemporanea, dove architettura d’avanguardia e tecnologia si fondono perfettamente con l’estetica dell’universo di TRON: Ares.

La UniCredit Tower è stata protagonista di uno spettacolare video mapping grazie all’utilizzo di sistemi di proiezione di ultima generazione, mentre fasci luminosi irradiati dal basso e un impianto architetturale di neon e LED hanno avvolto Portanuova in un’atmosfera futuristica.

Il fulcro scenografico dello show che ha coinvolto i filmmaker e i membri del cast è stata la leggendaria Lightcycle, una rivisitazione del design dell’iconico veicolo a due ruote simile a una delle motociclette del film originale, posizionata al centro del distretto su una pedana LED.

Con questo straordinario evento, The Walt Disney Company Italia ha coniugato innovazione, spettacolo e architettura contemporanea, trasformando uno dei luoghi simbolo di Milano in una vera e propria “arena futuristica” per celebrare l’uscita di TRON: Ares.

La trama di Tron: Ares

La trama di Tron: Ares segue un programma altamente sofisticato, Ares, che viene inviato dal mondo digitale a quello reale per una pericolosa missione, segnando il primo incontro dell’umanità con esseri dotati di intelligenza artificiale.

In un epoca in cui le AI continuano a rappresentare la nuova corsa all’oro per i mercati, il regista Joachim Rønning ha plasmato il suo TRON: Ares su quelle che possono essere le vere minacce del futuro. Ares (Jared Leto) nel film interpreta un programma la cui AI inizia a prendere coscienza scatenando l’inferno sulla Terra.

Il film è diretto da Joachim Rønning e interpretato da Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan, con Gillian Anderson e Jeff Bridges. Sean Bailey, Jeffrey Silver, Justin Springer, Jared Leto, Emma Ludbrook e Steven Lisberger sono i produttori, mentre Russell Allen è il produttore esecutivo.

Tron: Ares uscirà nelle nostre sale a partire dal 9 ottobre 2025

