TRON: Ares | Empire svela la copertina dedicata al film

Empire Magazine ha svelato la nuova copertina del prossimo numero dedicata a TRON: Ares, il nuovo atteso capitolo della celebre saga Disney.

Con un lancio nelle sale previsto per il prossimo autunno, il nuovo capitolo della saga sci-fi lanciata nel 1982 ha iniziato a lasciare tracce per gli appassionati in giro per il web. Quest’oggi, a tal proposito, la rivista Empire Magazine ha svelato le due nuovissime copertine (la seconda “illustrata” destinata agli abbonati) dedicate a TRON: Ares.

Nel nuovo film Disney il mondo digitale di TRON si scontrerà con la realtà, mettendo insieme vecchi e nuovi personaggi per quello che possiamo definire una sorta di espansione del franchise lanciato in sordina nel 1982.

Empire Magazine (cover TRON: Ares)

TRON: ARES | Cosa sappiamo del film

Il film è stato diretto da Joachim Rønning, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Jesse Wigutow e Jack Thorne. L’attore Jared Leto figura tra i produttori con Emma Ludbrook di Paradox. Gli altri produttori sono Justin Springer (Tron: Legacy) e Jeffrey Silver, mentre Sean Bailey e Sam Dickerman svolgono il ruolo di produttori esecutivi. Nel cast Jared Leto, Jeff Bridges, Jodie Turner-Smith, Greta Lee, Evan Peters, Cameron Monaghan, Gillian Anderson e Sarah Desjardins. Mancano ancora dettagli riguardo il ritorno di Bruce Boxleitner, Garrett Hedlund e Olivia Wilde, ovvero i protagonisti dei primi due capitoli della saga.

L’originale Tron è uscito nei cinema nel 1982, con Jeff Bridges nei panni di Kevin Flynn, un designer di videogiochi che viene improvvisamente trasportato in un mondo virtuale di sua creazione. Bridges ha ripreso il suo ruolo quasi tre decenni dopo in Tron: Legacy (uscito nel 2010), sequel che ha anche introdotto Garrett Hedlund nei panni di Sam, figlio di Kevin.

TRON: ARES segue un programma altamente sofisticato, Ares, che viene inviato dal mondo digitale a quello reale per una pericolosa missione, segnando il primo incontro dell’umanità con esseri dotati di intelligenza artificiale.

Il film arriverà nelle sale italiane il 9 ottobre 2025.