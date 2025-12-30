Disney ha annunciato l’arrivo su Disney+ di Tron: Ares, il terzo capitolo della saga sci-fi cult, dopo l’uscita cinematografica dell’ottobre 2025.

Il film, diretto da Joachim Rønning, vede Jared Leto nel ruolo di Ares, un programma altamente sofisticato inviato dal mondo digitale nel nostro reale per una missione pericolosa – il primo contatto dell’umanità con l’IA. Il lancio su Disney+ è fissato per il 7 gennaio 2026, come uno dei primi eventi top del 2026 sulla piattaforma di casa Disney.

Date qui una lettura alla nostra recensione di Tron: Ares!

Tron: Ares | Il Trailer di Disney+

Altre informazioni su Tron: Ares

Tron: Ares segue Ares (Jared Leto) che, una volta nel mondo fisico, inizia a sviluppare empatia umana, mettendo in discussione la sua programmazione militare originale. Il cast include Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Hasan Minhaj, Arturo Castro, Cameron Monaghan, Gillian Anderson e il ritorno di Jeff Bridges come Kevin Flynn, icona della saga.

La colonna sonora originale è firmata dai Nine Inch Nails, che portano un sound industriale e grintoso perfetto per contrastare il mondo reale e la Grid. Il film è prodotto da Walt Disney Pictures, con produttori esecutivi tra cui Sean Bailey, Jeffrey Silver, Justin Springer, Jared Leto e Steven Lisberger (creatore originale della saga).

Su Disney+ sarà disponibile anche in IMAX Enhanced, con aspect ratio espanso esclusivo e audio immersivo per preservare l’intento visivo originale.

Perfetto per un recupero completo: prima di Ares, rivivete il franchise con Tron (1982) e Tron: Legacy (2010) già su Disney+!

Pronti a rientrare nella Grid dal 7 gennaio?