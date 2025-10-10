Tron: Ares | Anteprime USA vicine ai 5 milioni

Negli Stati Uniti d’America è arrivato il weekend di Tron: Ares, ed ovviamente siamo già alle prese con le stime di incasso.

Secondo Deadline, infatti, il nuovo film del franchise “TRON” avrebbe raccolto 4.8 milioni di dollari in occasioni delle anteprime USA del giovedì, che tra l’altro comprendono alcune proiezioni speciali organizzate giovedì. Dati alla mano, “Ares” secondo gli analisti potrebbe ora superare i 40 milioni nel suo primo weekend, in linea con gli incassi del precedente capitolo “Legacy“.

Tron: Ares è stato accompagnato da una serie di recensioni positive, con il pubblico che ha offerto un 86% su Rotten Tomatoes, in aumento rispetto al 64% raggiunto dal precedente capitolo “Legacy“. Questa buona accoglienza potrebbe offrire al film un buon passaparola, e magari la possibilità di raggiungere e superare la suddetta stima di 40+ milioni nel weekend d’esordio.

Non resta che attendere i primi dati ufficiali.

La trama di Tron: Ares

La trama di Tron: Ares segue un programma altamente sofisticato, Ares, che viene inviato dal mondo digitale a quello reale per una pericolosa missione, segnando il primo incontro dell’umanità con esseri dotati di intelligenza artificiale.

In un epoca in cui le AI continuano a rappresentare la nuova corsa all’oro per i mercati, il regista Joachim Rønning ha plasmato il suo TRON: Ares su quelle che possono essere le vere minacce del futuro. Ares (Jared Leto) nel film interpreta un programma la cui AI inizia a prendere coscienza scatenando l’inferno sulla Terra.

Il film è diretto da Joachim Rønning e interpretato da Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan, con Gillian Anderson e Jeff Bridges. Sean Bailey, Jeffrey Silver, Justin Springer, Jared Leto, Emma Ludbrook e Steven Lisberger sono i produttori, mentre Russell Allen è il produttore esecutivo.

Tron: Ares uscirà nelle nostre sale a partire dal 9 ottobre 2025