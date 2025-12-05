Il monster movie norvegese Troll 2 è finalmente su Netflix, ma dalla rete spunta un nuovo interessante video promozionale.

Disponibile sui canali social di Netflix, il nuovo video offre una sorta di infografica legata alle dimensioni del nuovo gigantesco troll che minaccia la Norvegia “Jotun“. Chiaramente, un monito dei produttori del film atto a dimostrare il potenziale distruttivo in questo nuovo monster movie. Vi ricordiamo che nelle prossime ore sarà disponibile la nostra recensione di Troll 2.

Guardate il video di Troll 2

How big are the trolls in TROLL 2 you ask? pic.twitter.com/4g16CRfMFV — Netflix (@netflix) December 5, 2025

Qual è la trama del film Troll 2?

Quando un nuovo potente troll viene risvegliato, il caos si diffonde in tutta la Norvegia, spingendo Nora (Ine Marie Wilmann), Andreas (Kim Falck) e il capitano Kris (Mads Sjøgård Pettersen) nella loro missione più pericolosa di sempre. Per fermare la furia della creatura, devono creare nuovi alleati, nuove armi e immergersi nell’antica storia norvegese per trovare risposte. Riusciranno a superare le impossibili probabilità di salvare il loro paese dall’orlo dell’oscurità?

Troll 2 è stato diretto da Roar Uthang, su una sceneggiatura firmata da Espen Aukan. Nel cast Ine Marie Wilmann, Kim Falck e Mads Sjøgård Pettersen. Espen Horn e Kristian Strand Sinkerud tornano in cabina di produzione. Nel primo film una gigantesca creatura della mitologia scandinava viene risvegliata dal suo sonno millenario, la sua furia si scatena su Oslo.