Abbiamo visto Troll 2, il sequel dell’originale monster movies norvegese basato sull’antica mitologia scandinava, dal 1° dicembre 2025 disponibile su Netflix. Questa la recensione.

La coppia Roar Uthaug e Espen Aukan tornano di nuovo insieme per Troll 2: il primo si è dedicato alla regia, mentre entrambi hanno approntato la sceneggiatura. Nel film Ine Marie Wilmann, Kim S. Falck-Jørgensen e Mads Sjøgård Pettersen riprendono i loro originali ruoli. Al cast, inoltre, si aggiungono in ruoli inediti Sara Khorami, Jon Ketil Johnsen, Gard B. Eidsvold, Aksel Almaas e Trond Magnum.

Questa la trama: Nora, Andreas e Kris, a quali questa volta si aggiunge Marion, sono nuovamente alla prese con un gigantesco omone molto più distruttivo e feroce del primo. Per loro fortuna avranno dalla loro parte un altro Troll.

Troll 2 | il clichè del buon seguito è servito!

Dopo il grande successo di “Troll“, la stessa squadra a tre anni precisi di distanza ci riprova con un sequel, seguendo quella che possiamo considerare come una prassi oramai consolidata della cinematografia di Hollywood. Ecco quindi che nei film vengono riproposti gli stessi personaggi, con qualche aggiunta, e un nuovo e cattivissimo gigante – qui un video le sue dimensioni – chiamato Jotun… ma eccone anche un secondo, carico però di buoni sentimenti:

“il clichè del buon seguito è servito!”

Troll 2 | una trama scontata per un film comunque gradevole

Troll 2 sicuramente potrà eguagliare il successo del capitolo originale – qui la recensione – anche se la trama appare scontata, banale e a tratti infantile, nonostante questa volta venga arricchita da nuovi e diversi ingredienti. Qui, infatti, vediamo i nostri sfigati eroi alle prese con segreti da svelare, un po’ in stile “Indiana Jones” e un po’ in stile “Tomb Raider”, componente questa che viene però sviluppata troppo frettolosamente.

Il ritmo delle azioni è buono, tanto da rendere molto scorrevole tutto il tessuto narrativo, gli effetti speciali sono certamente la parte migliore del film, con una CGI che eguaglia quella dei più famosi e sicuramente più costosi prodotti del MonsterVerse; è un peccato infatti non poter vedere questo film sul grande schermo.

Cast Regia e Fotografia

Gli attori principali, così come nel primo capitolo, si muovono molto bene in questo nuovo contesto, arricchendo parecchio un racconto non certo originale e meno divertente del primo. L’occhio del regista è sempre puntuale, sapendo con grande sapienza dove puntare l’inquadratura, al fine di rendere la scena il più possibile efficace. La fotografia insiste spesso nella splendida natura della Norvegia, mostrando meravigliose inquadrature.

In Conclusione

Troll 2 è certamente una pellicola che presto sarà dimenticata, ma che contiente tutti gli ingredienti che un amante del genere cerca: Mostro Buono, Mostro Cattivo, Battaglie Titaniche, Esplosioni, Disastri e una conclusione drammatica carica di eroismo e di speranza per un futuro migliore… aspettiamoci un Troll 3!

Consigliato a chi ha voglia di passare 105 minuti in completo relax, con il cervello spento, ma con gli occhi aperti.

