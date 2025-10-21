E’ disponibile il nuovo trailer di Troll 2, il disaster movie norvegese in arrivo su Netflix da dicembre 2025.

Reduce dal successo inatteso del primo film uscito nel 2022, il regista Roar Uthang è pronto per un nuovo viaggio nella mitologia norvegese. In Troll 2, infatti, un nuovo gigantesco troll si risveglia portando follia e distruzione nella splendida nazione scandinava.

Troll 2 uscirà su Netflix dal 1° dicembre 2025, ma intanto guardate qui il trailer

A new troll has awakened! Troll 2 premieres DECEMBER 1.



Join Nora, Andreas, and Captain Kris as they embark on their most dangerous adventure yet. Can they save Norway before it’s too late? pic.twitter.com/GKl5rhyTVt — Netflix (@netflix) October 21, 2025

Qual è la trama del film Troll 2?

Quando un nuovo potente troll viene risvegliato, il caos si diffonde in tutta la Norvegia, spingendo Nora (Ine Marie Wilmann), Andreas (Kim Falck) e il capitano Kris (Mads Sjøgård Pettersen) nella loro missione più pericolosa di sempre. Per fermare la furia della creatura, devono creare nuovi alleati, nuove armi e immergersi nell’antica storia norvegese per trovare risposte. Riusciranno a superare le impossibili probabilità di salvare il loro paese dall’orlo dell’oscurità?

Troll 2 è stato diretto da Roar Uthang, su una sceneggiatura firmata da Espen Aukan. Nel cast Ine Marie Wilmann, Kim Falck e Mads Sjøgård Pettersen. Espen Horn e Kristian Strand Sinkerud tornano in cabina di produzione. Nel primo film una gigantesca creatura della mitologia scandinava viene risvegliata dal suo sonno millenario, la sua furia si scatena su Oslo.