Trionfo del cast di Parasite ai SAG Awards 2020

Come se non ci fosse stata alcuna battaglia, Parasite di Bong John-ho ha trionfato anche ai SAG Awards 2020 (Screen Actors Guild Awards), i premi assegnati dal sindacato degli attori.

L'intero cast del film coreano si è aggiudicato il premio più importante, mentre Joaquin Phoenix ha vinto quello per il miglior attore protagonista per Joker e Renée Zellweger quello nella categoria femminile per il biopic Judy.

Per quanto riguarda i non protagonisti, Brad Pitt ha vinto il premio per la sua interpretazione in C'era una volta a... Hollywood e Laura Dern come miglior attrice in Storia di un matrimonio: e i giochi degli Oscar per quanto riguarda gli attori potrebbero già essere chiusi in partenza.

Parasite resta comunque un unicum nella storia del cinema, e le sue sei candidature agli Oscar potrebbero concretizzarsi in più di una statuetta - anche se quella per il miglior film dovrebbe essere già presa da 1917.

Anche se questi SAG Awards resteranno nella memoria collettiva soprattutto per la tenera reunion tra Brad Pitt e Jennifer Aniston, anch'essa vincitrice, che fa sperare un ritorno di fiamma tra i due.

Di seguito l'elenco completo dei vincitori ai SAG Awards 2020:

CINEMA

Miglior cast cinematografico

Parasite (Gisaenchung)

Jang Hye-jin, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik, Jung Hyun-joon, Jung Ziso, Lee Jung-eun, Lee Sun-kyun, Park So-dam e Song Kang-ho

Migliore attore protagonista

Joaquin Phoenix – Joker

Migliore attrice protagonista

Renée Zellweger – Judy

Migliore attore non protagonista

Brad Pitt – C’era una volta a… Hollywood (Once Upon a Time… in Hollywood)

Migliore attrice non protagonista

Laura Dern – Storia di un matrimonio (Marriage Story)

Migliori controfigure cinematografiche

Avengers: Endgame

TELEVISIONE

Miglior cast in una serie drammatica

The Crown

Mario Bailey, Helena Bonham Carter, Olivia Colman, Charles Dance, Ben Daniels, Erin Doherty, Charles Edwards, Tobias Menzies, Josh O’Connor, Sam Phillips, David Rintoul e Jason Watkins

Miglior cast in una serie commedia

La fantastica signora Maisel (The Marvelous Mrs. Maisel)

Caroline Aaron, Alex Borstein, Rachel Brosnahan, Marin Hinkle, Stephanie Hsu, Joel Johnstone, Jane Lynch, Leroy McClain, Kevin Pollak, Tony Shalhoub, Matilda Szydagis, Brian Tarantina e Michael Zegen

Migliore attore in un film televisivo o mini-serie

Sam Rockwell – Fosse/Verdon

Migliore attrice in un film televisivo o mini-serie

Michelle Williams – Fosse/Verdon

Migliore attore in una serie commedia

Tony Shalhoub – La fantastica signora Maisel (The Marvelous Mrs. Maisel)

Migliore attrice in una serie commedia

Phoebe Waller-Bridge – Fleabag

Migliore attore in una serie drammatica

Peter Dinklage – Il Trono di Spade (Game of Thrones)

Migliore attrice in una serie drammatica

Jennifer Aniston – The Morning Show

Migliori controfigure televisive

Il Trono di Spade (Game of Thrones)