La festa di Halloween è sempre più vicina, e come di consueto si torna a parlare di Trick ‘r Treat, e del sequel che gli appassionanti attendono da una vita.

Ad alimentare nuovi entusiasmi ieri è stato il regista Michael Dougherty, ospite della rassegna horror di Los Angeles nota come Beyond Fest. Intervistato sull’argomento, infatti, il regista ha riferito che in questo periodo sta collaborando con Lionsgate per sviluppare Trick ‘r Treat 2, nel farlo però si è assicurato di sottolineare che nessun via libera è stato ancora dato.

Va ricordato che questa non è la prima volta che Dougherty ha parlato della possibilità di realizzare un sequel del fortunato horror noto in Italia come “La Vendetta di Halloween“, l’ultima volta, a tal proposito, risale al 2017, ed in quel periodo il regista lavorata a Godzilla: King of the Monsters.

Nel frattempo l’originale horror tornerà nelle sale americane del circuito Regal Cinemas per il 6 ottobre, ed in alcune locations del circuito AMC Theatre il 21 ottobre. Questa è la prima volta che il film di Dougherty riceve uno spazio così esteso nelle sale.

L’originale Trick ‘r Treat (La Vendetta di Halloween) avrebbe dovuto arrivare al cinema nel 2007, ma per motivi ancora non rivelati la sua distribuzione venne cancellata. Nel corso degli anni è però divenuto un classico del genere horror per il circuito dell’intrattenimento casalingo. La trama intrecciava 5 storie differenti ambientate durante la notte più spaventosa dell’anno.