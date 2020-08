Tre scapoli e un bebè: Zac Efron protagonista del remake Disney+

Zac Efron è stato scelto come uno dei protagonisti per il remake della commedia del 1987 Tre scapoli e un bebè per Disney+.

Non abbiamo ancora un regista, ma la sceneggiatura è stata curata da Will Reichel. Gordon Gray, invece, sarà il produttore.

Tre scapoli e un bebè del 1987, diretto da Leonard Nimoy, vanta Tom Selleck, Steve Guttenberg e Ted Danson nel cast. E’ a sua volta il remake del film francese Tre uomini e una culla del 1985. Al centro della storia ci sono tre scapoli spensierati che condividono un appartamento a New York City e si ritrovano costretti ad assumersi delle responsabilità genitoriali occupandosi del figlio di uno di loro.