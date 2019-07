Universal Pictures ha confermato oggi l’ingaggio di tre volti noti per il cast in costruzione di Fast and Furious 9.

I nomi in questione sono quelli di Finn Cole (Animal Kingdom, Peaky Blinders), Anna Sawai (Ninja Assassin) e Vinnie Bennett (Ghost in the Shell). La fonte non ha rivelato la natura dei ruoli assegnati ai tre attori.

Al momento mancano ancora i dettagli sulla trama del nono capitolo della celebre saga action.

Fast and Furious 9 sarà diretto da Justin Lin. La sceneggiatura è stata firmata da Daniel Casey. Nel cast Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Ludacris, Finn Cole, Anna Sawai, Vinnie Bennett.

Il film arriverà nelle sale Usa il 22 maggio 2020.