20th Century Fox Italia ha rilasciato oggi una nuova featurette sottotitolata in italiano di Bumblebee, lo spin-off della saga Transformers.

Nel nuovo video, il regista Travis Knight parla del film e della scelta di raccontare una storia alle origini, quella del mitico Bumblebee, ma se vogliamo anche quella che riguarda la venuta dei Transformers sulla Terra.

Bumblebee è stato diretto da Travis Knight. Nel cast Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, John Cena, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Kenneth Choi, Ricardo Hoyos, Abby Quinn, Rachel Crow e Grace Dzienny. Il doppiatore di Bumblebee sarà Dylan O'Brien, doppiano altri Transformers anche Angela Bassett e Justin Theroux.

Sinossi. È il 1987 e Bumblebee, durante la sua fuga, trova rifugio in una discarica in una piccola città balneare della California. Charlie (Hailee Steinfeld), alla soglia dei 18 anni e alla ricerca del suo posto nel mondo, trova Bumblebee, sfregiato dalle battaglie e inutilizzabile. Quando Charlie lo fa rivivere, capisce subito che non si tratta di un normale VW bug giallo.

Bumblebee arriverà nelle sale il 21 dicembre 2018. Il 20 dicembre in Italia.