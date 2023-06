Transformers - Il Risveglio, esordio al terzo posto in Italia

Il blockbuster Transformers – Il Risveglio ha esordito ieri nelle sale italiane con un incasso nel Box Office Italia al di sotto delle aspettative.

Nonostante una serie di recensioni estremamente positive (qui il nostro commento), il nuovo capitolo della saga Transformers ha esordito ieri in Italia con un incasso di 199 mila euro, in terza piazza. E’ presumibile che il film di Steven Caple Jr possa scalare la classifica nei prossimi giorni attraverso un buon passaparola.

A tenere la prima posizione del botteghino giovedì è stato pertanto La Sirenetta con un nuovo incasso da 222 mila euro, ed un totale di 9.2 milioni. L’obiettivo entro domenica del live action Disney sono i 10 milioni. In seconda posizione Spider-Man: Across the Spider-Verse ha raccolto altri 220 mila euro, ed ora viaggia con un parziale di 3.09 milioni. Nel resto della classifica italiana, Fast X ha incassato altri 53 mila euro (totale 11.13 milioni) in quarta posizione, mentre Rapito 35 mila euro (totale 1.17 milioni).

FONTE: CINETEL