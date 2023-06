Transformers – Il Risveglio: Bumblebee incontra il pubblico dell’UCI Luxe Palladio

Con l’uscita nelle sale di Transformers – Il Risveglio, il circuito UCI Cinemas è pronto per offrire ai piccoli fan un evento unico in compagnia del mitico Bumblebee.

Il prossimo 10 giugno, infatti, presso il multisala UCI Luxe Palladio di Vicenza i più piccoli avranno l’opportunità di incontrare l’Autobot più amato in assoluto, il mitico Bumblebee. Per tutti i dettagli riguardo l’evento, vi rimandiamo al comunicato stampa UCI qui di seguito.

A UCI Luxe Palladio appuntamento con Bumblebee

Milano, 8 giugno 2023 – UCI Luxe Palladio offre a suoi spettatori una giornata speciale, dedicata a tutti gli amanti del mondo dei Transformers e del grande cinema. In occasione del primo weekend in sala di Transformers: Il Risveglio, il nuovo film della saga diretto da Steven Caple Jr. e distribuito da Eagle Pictures, UCI Cinemas ha pensato ai cinefili vicentini e fatto le cose in grande, letteralmente, con un enorme “Bumblebee” che, dalle 16 alle 21 di sabato 10 giugno, sarà presente nelle gallerie del Centro Commerciale Palladio e presso il cinema UCI Luxe Palladio per intrattenere e divertire i clienti e scattare delle foto per la condivisione sui social.

Inoltre, per visione di Transformers: Il Risveglio e per tutti i film in programmazione da UCI Luxe, sottoscrivendo la tessera SKIN ucicard presso UCI Luxe Palladio (SKIN Cinema, SKIN Student o SKIN Family) il costo di un biglietto è di soli 6.90 euro dal lunedì al venerdì e di 7,90 euro il sabato e la domenica.

UCI Luxe Palladio conta 5 sale per un totale di 508 posti a sedere e grazie a un miglior posizionamento dei proiettori e degli altoparlanti all’interno delle singole sale e agli extra schermi fino a 480mq è in grado di massimizzare la qualità delle proiezioni in termini di immagini e suoni.

Ogni posto è VIP grazie alle poltrone reclinabili, un tavolino personale e maggiore spazio tra una fila e l’altra.

La multisala offre una vasta gamma di opzioni di cibo e bevande, come popcorn aromatizzati, pizze, panini, snack golosi e ospita anche l’Oscar’s Bar, che oltre a proporre cocktail, aperitivi, vini di qualità e birre artigianali è dotata dei distributori Coca Cola Freestyle, che attraverso un touchscreen e la tecnologia del microdosaggio danno la possibilità di scegliere fra più di 100 prodotti gassati e non.