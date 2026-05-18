Nel 1986, il debutto sul grande schermo di The Transformers: The Movie si rivelò un pesante flop al botteghino, ricordato soprattutto per aver traumatizzato milioni di giovani spettatori a causa della morte inaspettata di alcuni dei protagonisti più amati. A distanza di quattro decenni, quel lungometraggio animato è diventato un cult assoluto e si appresta a tornare nelle sale.

Hasbro e il distributore Fathom Entertainment hanno annunciato una speciale release cinematografica per celebrare il 40° anniversario dell’opera. I dettagli dell’operazione sono stati diffusi da THR.

A partire dal 17 settembre, e fino al 21 settembre, la pellicola verrà proiettata nelle sale statunitensi in una splendida versione restaurata in 4K, con il coinvolgimento programmato anche di selezionati mercati internazionali. La dirigenza di Hasbro ha sottolineato come il ritorno al cinema rappresenti un’opportunità unica per i collezionisti storici di rivivere un capitolo fondamentale del franchise e per le nuove generazioni di scoprirlo su grande schermo.

L’infamia commerciale del film fu legata alla precisa scelta narrativa di eliminare brutalmente gran parte della vecchia guardia dei robot per fare spazio a una nuova linea di giocattoli, culminando con la tragica scomparsa di Optimus Prime, leader degli Autobot. La sequenza scatenò all’epoca pianti nelle sale e persino campagne di protesta scritta da parte dei genitori, furiosi per quello che venne bollato come uno sfacciato spot pubblicitario di 90 minuti.

L’Apology Tour di Hasbro e il cast vocale leggendario di Transformers

Proprio per capitalizzare la nostalgia legata a quel “trauma” collettivo, Hasbro ha avviato quest’anno un ironico “Apology Tour“, accompagnato dal lancio di merchandise esclusivo e nuove action figure volte a espiare i peccati commerciali del passato. L’operazione punta a celebrare l’impatto culturale duraturo di un’opera che, nonostante le critiche iniziali, ha ridefinito il modo di fare storytelling legato ai brand di intrattenimento.

Oltre all’audacia della trama, il film del 1986 viene ricordato per un cast vocale originale a dir poco leggendario. Accanto ai pilastri storici del brand come Peter Cullen (Optimus Prime) e Frank Welker (Megatron), la produzione riuscì a coinvolgere icone del calibro di Leonard Nimoy nel ruolo di Galvatron ed Eric Idle in quello di Wrek-Gar, fino alla storica e ultima interpretazione del leggendario regista Orson Welles come voce del divoratore di pianeti Unicron.

Il futuro del franchise: lo stato dei prossimi film di Transformers in uscita

Il ritorno nelle sale della pellicola del 1986 si inserisce in un momento di profonda riflessione e ripartenza per il brand targato Hasbro e Paramount Pictures. Dopo il recente approdo su Paramount+ del film d’animazione Transformers One (diretto da Josh Cooley), i fari della produzione sono adesso puntati sul rilancio dell’universo live-action, che si trova davanti a un bivio cruciale.

Tra i progetti più discussi e attesi c’è senza dubbio il crossover tra Transformers e G.I. Joe, un’unione epica anticipata nel finale di Transformers – Il risveglio e confermata ufficialmente dagli studios. Sebbene la fase di sviluppo stia richiedendo più tempo del previsto per bilanciare la presenza delle due storiche fazioni di giocattoli, il progetto resta una priorità assoluta per il futuro commerciale della saga. Parallelamente, continuano a rincorrersi le indiscrezioni su un potenziale nuovo capitolo principale che potrebbe vedere il ritorno dietro la macchina da presa di Michael Bay, confermando come l’universo dei robot di Cybertron sia tutt’altro che intenzionato a fermarsi.