Train to Busan | Che fine ha fatto il remake americano?

Il remake americano di Train to Busan avrebbe dovuto uscire nelle sale nel corso del 2023, ma ad un certo punto qualcosa è andato storto. Che fine ha fatto il film?

Intitolato “The Last Train to New York“, il remake americano del celebre horror con zombie coreano Train to Busan è finito nel dimenticatoio dopo la cancellazione della sua data di uscita (21 aprile 2023) nel luglio del 2022, da allora di aggiornamenti non se ne sono visti. Approfittando di un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly, il produttore James Wan finalmente ha parlato del film, confermando che è sempre nei suoi pensieri.

“È sicuramente ancora un nostro progetto appassionante“, ha detto Wan a EW. “Spero che prima o poi possa decollare. Devo essere sincero, non sono sicuro di dove si trovi ora.”

Wan ha poi aggiunto: “Dal punto di vista creativo, è ambientato nello stesso mondo di Train to Busan. Sta accadendo in modo epidemico in tutto il mondo. Quindi, se Train to Busan è questo particolare spezzone della storia ambientato in Corea del Sud, volevamo che Train to New York fosse ambientato in America“.

Insomma, nessun aggiornamento veramente importante per The Last Train to New York, ma almeno una conferma sulla volontà della Atomic Monster di Wan di voler procedere prima o poi al suo sviluppo. Inoltre, una rivelazione sullo status di un film che passa da remake a spin-off.

The Last Train to New York | Cosa Sappiamo del Film

Il film nasce come spin-off dell’originale Train to Busan. Sarà diretto da Timo Tjahjanto (The Night Comes for Us). James Wan e Michael Clear produrranno con la loro Atomic Monster, con Gary Dauberman impegnato nella stesura della sceneggiatura. Judson Scott, Sidonie Dumas, Christophe Riandee e Johanna Byer sono i produttori esecutivi.

L’originale Train to Busan è arrivato nelle sale coreane, e successivamente nel mondo, nel corso del 2016 riscuotendo enorme successo tra critica e pubblico, tra l’altro ottenendo il plauso dei presenti al Festival di Cannes. Il film ha generato un sequel “Peninsula – Train to Busan 2″, ed un prequel animato “Seoul Station“.