A dieci anni esatti dalla sua trionfale presentazione in anteprima mondiale al Festival di Cannes, uno dei film di genere più acclamati e amati del nuovo millennio si appresta a debuttare per la prima volta sul grande schermo nel nostro Paese.

BIM Distribuzione e Tucker Film hanno annunciato l’imminente arrivo nelle sale italiane di Train to Busan, il capolavoro horror diretto da Yeon Sang-ho, che sarà proiettato a partire dal 2 settembre in un’imperdibile versione restaurata in 4K. Il film, diventato negli anni un autentico fenomeno internazionale con premi e candidature in oltre cinquanta festival in tutto il mondo, ha saputo ridefinire le regole dello zombie movie moderno, offrendo al pubblico un’esperienza visiva ad altissima tensione che conserva intatta tutta la sua devastante forza cinematografica.

Train to Busan: trama del film zombie coreano con le star di Squid Game ed Eternals

La narrazione trascende i semplici confini dell’horror classico, trasformando una fuga disperata in una profonda riflessione sulla natura umana e sulle storture della società contemporanea. La storia segue Seok-wu, un cinico e impegnatissimo manager finanziario interpretato da Gong Yoo (notissimo al pubblico mondiale per il ruolo del misterioso reclutatore nella serie dei record Squid Game). Nel tentativo di ricucire il rapporto con la piccola figlia Su-an, l’uomo decide di accompagnarla in treno a Busan per farle far visita alla madre. Poco prima della partenza, tuttavia, una ragazza ferita in modo strano e simile al morso di un animale riesce a salire a bordo, trasformandosi rapidamente in uno zombi e scatenando un’epidemia fulminea vagone dopo vagone. Intrappolati sul convoglio ad alta velocità, i passeggeri dovranno allearsi e combattere non solo contro gli infetti, ma anche contro il dilagante egoismo degli altri superstiti.

Influenzata dal cinema politico di George A. Romero e dalla tensione ad alta quota di Snowpiercer di Bong Joon-ho, Train to Busan mette in scena un ritmo d’azione serrato e implacabile. Accanto a Gong Yoo, nel ruolo del memorabile e forzuto Sang-hwa, brilla la superstar del cinema d’azione asiatico Don Lee (Ma Dong-seok), volto amatissimo del Marvel Cinematic Universe grazie al cinecomic Eternals.

La riproposizione nelle sale in formato 4K rappresenta l’occasione perfetta per riscoprire su grande schermo l’incredibile impatto emotivo di un’opera fondamentale, che ha aperto la strada alla definitiva consacrazione della cinematografia della Corea del Sud a livello globale.

Scheda Tecnica

Titolo italiano : Train to Busan

: Train to Busan Titolo originale: Busanhaeng

Busanhaeng Regia: Yeon Sang-ho

Yeon Sang-ho Sceneggiatura: Park Joo-suk, Yeon Sang-ho

Park Joo-suk, Yeon Sang-ho Cast: Gong Yoo, Jung Yu-mi, Ma Dong-seok (Don Lee), Kim Su-an, Choi Woo-shik, Ahn So-hee, Kim Eui-sung

Gong Yoo, Jung Yu-mi, Ma Dong-seok (Don Lee), Kim Su-an, Choi Woo-shik, Ahn So-hee, Kim Eui-sung Produzione: Next Entertainment World, Redpeter Films

Next Entertainment World, Redpeter Films Distribuzione : BIM Distribuzione, Tucker Film

: BIM Distribuzione, Tucker Film La nostra recensione