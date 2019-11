Questa mattina diamo uno sguardo al teaser trailer di Without Remors, il nuovo thriller “americano” diretto da Stefano Sollima.

A segnalare il rilascio del teaser è stato per primo il protagonista della pellicola Michael B. Jordan, troverete a tal proposito il video nel post social dell’attore.

Withour Remors è liberamente tratto dal romanzo Senza Rimorso firmato da Tom Clancy. La regia di Sollima è basata su una sceneggiatura di Taylor Sheridan (Sicario). Nel cast, con Michael B. Jordan, spazio per Jamie Bell, Cam Gigandet, Jodie Turner-Smith, Brett Gelman, Luke Mitchell, Colman Domingo e Jacob Scipio.

Questa di seguito è invece la trama del romanzo originale di Tom Clancy:

Veterano del Vietnam, John Kelly conduce un’esistenza apparentemente tranquilla vivendo sulla sua barca e dando lezioni di guida e di pesca ai turisti. Non dimentica però di essere stato una macchina di morte e distruzione nel Sud-est asiatico… Né lo dimentica il Pentagono, che ha in serbo una speciale missione per lui. Contemporaneamente, un’altra impresa si delinea per Kelly, e si interseca drammaticamente con la sua vita privata, ma lui – violento e spietato – sarà in grado di affrontarla con determinazione e abilità, compiendo la sua agghiacciante vendetta, freddamente ‘senza rimorso’.