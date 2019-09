La divisione nazionale della 20th Century Fox ha diffuso il trailer italiano di La Vita Nascosta - Hidden Life, il nuovo film di Terrence Malick.

Nelle sale americane il film sarà proiettato dal 13 dicembre prossimo, ovvero in tempo per essere preso in considerazione dall'Academy per gli Oscar 2020. Al momento Fox Italia non ha confermato nessuna data per il nostro paese.

La Vita Nascosta - Hidden Life

Nel cast diretto da Terrence Malick spazio per August Diehl e Valerie Pachner, assieme a Tobias Moretti, Michael Nyqvist, Bruno Ganz, Matthias Schuenaerts, Maria Simon e Ulrich Matthes.

Ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, A Hidden Life è basato sulla storia vera di un contadino austriaco (Franz Jägerstätter) che visse nel borgo di Sankt Radegund e che si ribellò al nazismo. Nel 1938, fu l’unico del suo paese a votare contro l’annessione alla Germania di Hitler, e nel 1943 non volle arruolarsi. Fervente cattolico, nel 2007 fu beatificato e dichiarato martire da Papa Benedetto XVI. A lui già nel 1971 è stato dedicato un film.

Il film arriverà nelle sale americane dal 13 dicembre 2019.