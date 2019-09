A partire dal 13 settembre Amazon Prime Video renderà disponibile Undone, la serie animata a carattere fantascientifico creata da Kate Purdy e Raphael Bob-Waksberg.

I protagonisti della serie sono supportati da una particolare tecnica di animazione, e saranno doppiati da Rosa Salazar, già eroina in Alita - Angelo della Battaglia e Bob Odenkirk, il protagonista della serie TV Better Call Saul.

Questa la sinossi ufficiale. La vita della protagonista Alma è ordinaria, finché un incidente quasi fatale le induce visioni del suo defunto padre, Jacob. Attraverso queste persistenti visioni, viene spinta a sfruttare un’abilità misteriosa che le consente di viaggiare nello spazio e nel tempo con la speranza di evitare la sua morte prematura. Questa ricerca metterà alla prova le relazioni di Alma e metterà in discussione il la sua salute mentale.

Purtroppo in Italia dovremo accontentarci della sola versione sottotitolata in italiano, perché distribuita solo in lingua inglese e tedesca. La prima stagione sarà composta di 8 episodi.