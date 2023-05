01 Distribution ha condiviso il primo trailer di Un Matrimonio Mostruoso, la nuova divertente commedia diretta da Volfango De Biasi.

Scimmiottando il celebre franchise animato Hotel Transylvania, ma con chiare divergenze legate ad una narrazione più consona al nostro cinema, Un Matrimonio Mostruoso porta in scena la bizzarra controversia familiare tra una famiglia del tutto normale ed una fatta di mostri, tra vampiri, lupi mannari e streghe.

UN MATRIMONIO MOSTRUOSO

Il film è stato diretto da Volfango De Biasi, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano. Si tratta di una produzione Italian International Film con Rai Cinema. Nel cast Massimo Ghini e Ricky Menphis. Con loro anche Paola Minaccioni, Ilaria Spada, Cristiano Caccamo, Emanuela Rei, Maurizio Mattioli, Elisa Di Eusanio, Claudio Greg Gregori e Paolo Calabresi.

TRAMA: Non è sempre vero che se ne vanno i migliori. É passato a miglior vita Nando, capofamiglia del clan Cornicioni. Sembra che, per una tragica fatalità, sia finito in una doccia di cemento a presa rapida. Il triste evento ha riunito la famiglia umana di Luna, figlia di Nando, e quella mostruosa del marito Adalberto. I parenti, affranti, ignorano che Nando non è nell’aldilà ma in un lontano paradiso fiscale. L’unica a sapere è sua moglie Stella, abbandonata senza un soldo e alla ricerca di un modo per saldare i debiti del “defunto” marito. Stella decide di approfittare della crisi matrimoniale tra il consuocero Vladimiro e Brunilde, riuscendo a scalzare nel cuore del vampiro la strega. Ma Brunilde non si dà per vinta… è pronta a tutto per salvare il suo secolare matrimonio.

Al cinema dal 21 giugno 2023.