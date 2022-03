Netflix ha da poco diffuso il trailer ufficiale relativo alla quinta stagione di Elite, la famosa serie spagnola di ritorno sulla piattaforma l’8 aprile.

La nuova stagione si concentrerà, tra le altre cose, sulla denuncia di abusi verso Phillipe, sui problemi di rabbia di Patrick, sul desiderio di vendetta di Benjamin, su un regalo da Armando a Mencia che potrebbe distruggere i benjamins (Ari, Mencia e Patrick), e su un voto del silenzio tra Samuel e Rebeca che non durerà molto, portando pertanto atroci conseguenze.

ELITE

PRODUZIONE: La serie originale spagnola è stata scritta da Carlos Montero (The Time in Between, Physical or Chemical) e Darío Madrona (Génesis, La chica de ayer, The Protected). CAST: Miguel Herrán, Jaime Lorente, Itzan Escamilla (Cable Girls, The Ministry of Time), Miguel Bernardeau (Ola de Crímenes), Arón Piper (15 Years and One Day), Ester Expósito (Estoy Vivo), Mina El Hammani (El Príncipe), Álvaro Rico (Velvet Collection) Omar Ayuso (che ha debuttato con Elite) e Danna Paola (Dare to Dream). USCITA: La quinta stagione dall’8 aprile 2022 su Netflix.