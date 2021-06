Netflix ha da poco rilasciato il trailer di Trollhunters: L’ascesa dei Titani, il film che andrà a chiudere la trilogia animata nota come I Racconti di Arcadia.

La messa in onda del film su catalogo del colosso digitale è attesa per il prossimo 21 luglio, a tal proposito con il trailer è stata anche diffusa la nuova sinossi ufficiale, la potete leggere qui di seguito:

“All’apparenza Arcadia sembra una cittadina come tante altre, ma in realtà si trova al centro di forze mistiche e magiche che ne fanno un campo di battaglie tra troll, alieni, maghi e altre creature ultraterrene. Ora gli eroi delle leggendarie serie Trollhunters, 3 in mezzo a noi e I Maghi devono unire le forze nell’avventura più epica di sempre, durante la quale si batteranno contro l’Ordine Arcano per il controllo della magia che li accomuna. Trollhunters: L’ascesa dei Titani è su Netflix dal 21 luglio.”

TROLLHUNTERS: L’ASCESA DEI TITANI

PRODUZIONE: In regia si sono alternati Johane Matte, Francisco Ruiz-Velasco e Andrew L. Schmidt, mentre la sceneggiatura porta la firma congiunta di Marc Guggenheim, Dan e Kevin Hageman. La DreamWorks Animation è ovviamente protagonista in cabina di produzione con Guillermo Del Toro. DISTRIBUZIONE: Dal 21 luglio 2021 su Netflix.

TRAMA: Gli eroi di Trollhunters, 3 in mezzo a noi e I Maghi devono unire le forze per affrontare un nemico misterioso che minaccia i loro mondi. In seguito agli eventi della trilogia di “I racconti di Arcadia”, gli eroi di Arcadia devono unirsi per proteggere l’umanità dal crudele Ordine Arcano, che scatena la sua incontrollabile magia nera per invocare alcuni antichi titani intenti a distruggere il mondo.