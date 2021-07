Netflix ha finalmente reso disponibile il primo trailer di Transformers: War for Cybertron Trilogy – Kingdom, ultimo atto della fortunata saga animata dedicata ai celebri robottoni della Hasbro.

Il lancio del trailer arriva a meno di un mese dalla messa in onda su Netflix, e mostra Autobot e Decepticon alle prese con uno schianto sulla Terra in un lontano passato aprendo le porte al filone narrativo dettato da Transformers: Beasts Wars. Trovate il trailer diffuso via Collider in fondo alla pagina.

TRANSFORMERS – WAR FOR CYBERTRON

PRODUZIONE: La serie è stata co-prodotta da Netflix con Allspark Pictures. Tra i produttori Rooster Teeth. Sarà divisa in tre parti. CAST VOCALE: Jason Marnocha (Megatron), Jake Foushee (Optimus Prime), Linsay Rousseau (Elita-1), Joe Zieja (Bumblebee), Frank Todaro (Starscream), Rafael Goldstein (Ratchet), Keith Silverstein (Jetfire), Todd Haberkorn (Shockwave, Red Alert), Edward Bosco (Ultra Magnus, Soundwave), Bill Rogers (Wheeljack), Sophia Isabella (Arcee), Brook Chalmers (Impactor), Shawn Hawkins (Mirage), Kaiser Johnson (Ironhide), Miles Luna (Teletraan I, Cliffjumper) e Mark Whitten (Sideswipe, Skywarp). DISTRIBUZIONE: L’ultima parte sarà disponibile solo su Netflix dal 29 luglio 2021.

TRAMA: Transformers: War for Cyberton è un progetto animato in tre parti. Il Capitolo 1, intitolato Assedio, era diviso in sei episodi da 22 minuti ciascuno e era incentrato sulle ultime ore della guerra civile tra gli Autobot e i Decepticon che ha fatto a pezzi il pianeta Cybertron. Megatron è tentato di utilizzare a suo vantaggio la fonte di tutta la vita e il potere di Cybertron, l’Allspark, per riavviare i cittadini e unire il pianeta. Guidati da Optimus Prime, gli eroici Autobot faranno tutto ciò che è in loro potere per fermare Megatron. Il secondo capitolo, intitolato Il sorgere della Terra, era arrivato il 30 dicembre.