Il trailer di Them, la serie horror targata Prime Video

Amazon Prime Video ha diffuso in rete il primo trailer di Them, la serie horror creata da Little Marvin in arrivo il prossimo 9 aprile 2021.

Ambientata negli anni cinquanta, la serie antologica segue le vicende di una famiglia di colore che sceglie un quartiere di Los Angeles come nuova dimora… l’unico problema è che l’intero vicinato ospita solo persone bianche. Il cambio di residenza diventa così un incubo ad occhi aperti, e non solo per i soliti problemi di razzismo. Forze oscure e maligne sembrano, infatti, dimorare nell’appartamento scelto dalla malcapitata famiglia protagonista della serie.

Nel cast di Them spazio per Deborah Ayorinde, Ashley Thomas, Alison Pill, Shahadi Wright Joseph, Melody Hurd e Ryan Kwanten.

Con il trailer, Amazon Prime Video ha diffuso anche il poster ufficiale.