Netflix ha da poco pubblicato il trailer di The One (La Coppia Quasi Perfetta), la nuova serie sci-fi ambientata in un futuro non troppo lontano.

The One, composta nella sua prima stagione di 10 episodi, è un adattamento televisivo del romanzo scritto da John Mars nel 2018 ed edito in Italia con il titolo “La Coppia Quasi Perfetta”.

La storia è ambientata in un futuro molto prossimo dove, attraverso una nuova tecnica che analizza il DNA, è possibile stabilire quale sia il proprio partner perfetto. Questa la sinossi ufficiale:

The One è ambientato cinque minuti nel futuro, in un mondo in cui un test del DNA può trovare il tuo partner perfetto, l’unica persona di cui sei geneticamente predisposto ad innamorarti appassionatamente. Non importa quanto sia buono il tuo rapporto, chi di noi può onestamente dire che non abbiamo pensato se c’è qualcuno migliore là fuori? E se un campione di capelli fosse tutto ciò che serve per poterlo trovare? L’idea è semplice, ma le implicazioni sono esplosive. Non penseremo mai più all’amore e alle relazioni allo stesso modo.

La serie è stata voluta e scritta da Howard Overman, prodotta da Urban Myth Films, con Johnny Capps e Julian Murphy in veste di produttori esecutivi. Nel cast Hannah Ware e Dimitri Leonidas sono invece indicati tra i protagonisti.

The One sarà trasmesso su Netflix a partire dal prossimo 12 marzo.