Un oscuro segreto si cela nel trailer di The Night House, horror con Rebecca Hall

Searchlight Pictures ha rilasciato questa notte il primo inquietante trailer di The Night House (in italiano Casa della Notte), horror interpretato da Rebecca Hall (Iron Man 3).

Diretto da David Bruckner (Il Rituale), l’horror The Night House porterà alla luce un oscuro segreto celato nelle pareti di una baita di montagna. Al centro della storia, una donna (Rebecca Hall) distrutta dalla morte improvvisa del marito, ed in cerca di risposte. La sinossi ufficiale del film recita quanto segue:

ossi: Scossa dalla morte inaspettata di suo marito, Beth (Rebecca Hall) vaga da sola nella casa in riva al lago che il marito aveva costruito per lei. Fa il possibile per andare avanti, ma poi arrivano gli incubi. Visioni inquietanti di una presenza nella dimora che chiama la donna con un fascino spettrale. Anche contro il consiglio dei suoi amici, Beth inizia ad indagare tra le cose di suo marito desiderando ardentemente delle risposte. Ciò che trova sono dei segreti strani e inquietanti, un mistero che la donna tenta in tutti i modi di svelare.

Nel cast di The Night House anche Sarah Goldberg (Barry, Elementary), Vondie Curtis Hall (Die Hard 2), Evan Jonigkeit (Togetherish, Sweetbitter) e Stacy Martin (Vox Lux, Nymphomaniac). L’uscita cinematografica americana è fissata da Searchlight Pictures per il 16 luglio 2021.