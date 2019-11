Questo pomeriggio, in occasione del panel Sky del Lucca Comics & Games, è stato diffuso il nuovo trailer di The New Pope, la serie tv creata da Paolo Sorrentino.

Durante il panel è stato mostrato l'intero palinsesto per la nuova stagione di Sky e, tra gli eventi più attesi, non poteva mancare The New Pope, la serie tv che farà da seconda stagione a The Young Pope.

The New Pope

I nuovi episodi saranno co-prodotti da Sky, HBO e CANAL+, tutti (otto complessivamente) diretti da Paolo Sorrentino.

Tra i produttori ci sono anche Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e la serie è co-prodotta da Haut et Court TV e Mediapro, mentre il distributore internazionale è Fremantle.

Nel cast, con Jude Law e John Malkovich, spiccano i volti di Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Massimo Ghini, Marilyn Manson e Maurizio Lombardi.

La seconda stagione della mini-serie andrà in onda su Sky Atlantic nel mese di gennaio 2020.

The New Pope vi aspetta da gennaio 2020 in esclusiva su Sky Atlantic Il paradiso non è poi così lontano. #TheNewPope da gennaio 2020 su Sky. Pubblicato da Sky Atlantic Italia su Giovedì 31 ottobre 2019