Netflix e Legendary hanno diffuso quest’oggi il trailer ufficiale di Skull Island, la serie animata ispirata al celebre franchise cinematografico noto come MonsterVerse.

La serie sarà distribuita dal colosso dello streaming Netflix a partire dal 22 giugno, e porterà nuova linfa vitale ad un franchise già amato, e soprattutto in piena espansione, tra nuovi sequel, serie in live action, e per l’appunto una serie animata. Guardate qui di seguito il nuovo trailer ricco di sequenze inedite:

Get ready to explore Skull Island, the very last place on earth you want to be shipwrecked. Premiering June 22, only on @Netflix.#SkullIsland #Legendary #Netflix pic.twitter.com/DSJg4wrHd4 — Legendary (@Legendary) June 9, 2023

Skull Island è una serie animata creata, scritta e prodotta esecutivamente da Brian Duffield (Cocaine Bear, Love and Monsters), con Jacob Robinson, Brad Graeber, Jen Chambers e Thomas Tull in forza come produttori esecutivi. L’animazione è stata a cura di Powerhouse Animation, società nota per il lavoro svolto su Castlevania e Blood of Zeus. Tra i doppiatori spazio per Nicolas Cantu (Dragons Rescue Riders: Heroes of the Sky), Mae Whitman (I Griffin), Darren Barnet (Never Have I Ever), Benjamin Bratt (Poker Face) e Betty Gilpin (Mrs. Davis).

Al centro della trama un gruppo di esploratori che, dopo aver salvato Annie dall’oceano, si ritrovano sull’infida Skull Island, un luogo enigmatico che ospita creature bizzarre e mostri terrificanti, tra cui il potente titano in persona “Kong”.

La serie sarà su Netflix a partire dal 22 giugno.