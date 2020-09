Netflix e Capcom continuano a sfornare prodotti legati all’universo Resident Evil, il prossimo in linea temporale sarà la serie animata Infinite Darkness.

Annunciata durante il virtual Tokyo Game Show da Capcom, la serie in CGI espanderà la saga Resident Evil con una nuova terrificante storia legata al virus più famoso dell’universo videoludico. Infinite Darkness è stata prodotta e supervisionata da Hiroyuki Kobayashi di Capcom, mentre la produzione è stata curata da TMS Entertainment. L’animazione è stata curata da Quebico, con la produzione di Kei Miyamoto.

La trama di Infinite Darkness è al momento avvolta nel mistero, ma è chiaro dalle prime immagini del teaser trailer che i protagonisti saranno Leon e Claire.

Ricordiamo che l’ultima volta della celebre saga in tv è stata con Resident Evil: Vendetta, il film d’animazione distribuito circa quattro anni fa. Per quanto riguarda Netflix, infine, il prossimo futuro vivrà la realizzazione di una serie in live-action.

ECCO IL TEASER TRAILER.