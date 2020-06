Tremende verità nel trailer di Relic, horror con Emily Mortimer

Quando l’anziana madre Edna scompare inspiegabilmente, sua figlia Kay e sua nipote Sam si precipitano nella casa di famiglia in campagna ormai in rovina, scovando indizi sulla demenza della donna assente da quel luogo. Quando Edna ricompare misteriosamente Key teme che sua madre sia riluttante o incapace di dire effettivamente dove sia stata, il tutto va in conflitto con l’entusiasmo spudorato di Sam nel rivedere sua nonna. Mentre il comportamento di Edna diventa più instabile, entrambe le donne iniziano a percepire che una presenza insidiosa nella casa potrebbe prendere il controllo della situazione.