L'impressionante trailer di Raised by Wolves, serie sci-fi creata da Ridley Scott

HBO Max ha diffuso questa sera il primo trailer di Raised by Wolves, la serie sci-fi co-creata da Ridley Scott.

In arrivo sulla nuova piattaforma digitale HBO Max dal mese di settembre, la serie Raised by Wolves segna la prima volta dietro la macchina da presa di uno show televisivo di Ridley Scott. Per il regista di film quali Alien, Terminator e Il Gladiatore la regia dei primi due episodi, oltre che il ruolo di co-creatore con Aaron Guzikowski.

Nella serie sono protagonisti due androidi, i quali ricevono il compito di allevare i figli degli esseri umani su un misterioso pianeta. Con la colonia di umani minacciata dalle differenze religiose, gli androidi imparano che controllare gli umani è un compito difficile e insidioso.

Il cast sarà composto da Travis Fimmel (Vikings), Amanda Collin (A Conspiracy of Faith, A Horrible Woman), Abubakar Salim (Fortitude, Jamestown), Winta McGrath (Aloft, Red Dog: True Blue), Niamh Algar (The Virtues, Calm With Horses), Matias Varela (Narcos, Point Break), Felix Jamieson (Game of Thrones, The Ghost), Ethan Hazzard (The Long Song, Damned), Jordan Loughran (The Infiltrator, Emerald City), Aasiya Shah (Call the Midwife, Unforgotten) e Ivy Wong (Star Wars: Rogue One, Maleficent 2).

L'esordio su HBO Max è atteso per il 3 settembre, mentre mancano al momento dettagli sulla trasmissione internazionale.

IL TRAILER