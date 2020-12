Ecco il trailer della quinta stagione di Riverdale

Posted on

L’attrice Chantal Thuy ha firmato per entrare nel cast, in un ruolo ricorrente, di Black Lightning, la prossima serie tv DC Comics targata The CW. Ammirata di recente nella serie tv Pretty Little Liars, l’attrice Chantal Thuy è stata ingaggiata per il ruolo di Grace Choi, una barista che diventa l’amore di Anissa Pierce (aka Thunder), tra