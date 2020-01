Il full trailer della quinta stagione di Better Call Saul

La quinta stagione di Better Call Saul sta per arrivare, ma nel frattempo AMC ha diffuso l'atteso full trailer.

Ricco di sequenze inedite, il trailer regala tante anticipazioni da quella che si presenta come la penultima stagione della serie. A tal proposito, ricordiamo che il network ha comunicato la chiusura dello show con la sesta stagione.

La quinta stagione di Better Call Saul sarà composta da dieci episodi, e prenderà il via negli Usa il 23 febbraio.

Tra le infomazioni note dei nuovi episodi, Tony Dalton, volto di Lalo, è stato promosso a series regular. Lalo è apparso negli ultimi episodi della quarta stagione, e l’ultima scena che lo ha coinvolto è stata quella presente nel finale, dove entrava in competizione con Mike (Jonathan Banks) per vedere chi tra loro due avrebbe raggiunto Werner Ziegler (Rainer Bock) per primo.

La sesta e ultima stagione di Better Call Saul sarà composta da 13 episodi che andranno in onda nel 2021.

Ad oggi Netflix presenta sul proprio catalogo la quarta stagione, la cui trama verte sulle conseguenze della morte di Chuck, E Jimmy che ha iniziato ad avvicinarsi al mondo del crimine. La chiusura della stagione prevedeva l'arrivo di Saul.