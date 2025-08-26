Apple TV+ ha presentato il trailer ufficiale di Profilo Privato, la nuova serie con protagonista Jessica Chastain.

La serie Profilo Privato si ispira ad un articolo originale di Cosmopolitan firmato da Andrea Stanley. Essa segue le vicende di un’investigatrice sotto copertura conosciuta come “La mente” (The Savant), interpretata da Chastain, che si infiltra in gruppi di haters online nel tentativo di fermarne gli estremisti interni prima che agiscano. Il cast è completato da Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley, Toussaint Francois Battiste, insieme alla guest star Pablo Schreiber.

Quando uscirà Profilo Privato su Apple TV+?

La serie Profilo Privato farà il suo debutto su Apple TV+ il 26 settembre con i primi due episodi degli otto totali, seguiti da nuovi episodi ogni venerdì fino al 7 novembre.

Prodotta dalla FIFTH SEASON, “Profilo privato” è prodotta da Chastain e Kelly Carmichael per Freckle Films, dal vincitore dell’Emmy Alan Poul (“Six Feet Under”, “Tokyo Vice”), dalla candidata all’Emmy Melissa James Gibson (“Anatomia di uno scandalo”, “House of Cards – Gli intrighi del potere”, “The Americans”) e il sei volte vincitore dell’Emmy e due volte vincitore del DGA Matthew Heineman (“A Private War”, “Retrograde”, “Cartel Land”). David Levine e Garrett Kemble sono i produttori esecutivi per Anonymous Content. Andrea Stanley, autrice dell’articolo originale di Cosmopolitan, è consulente.

