Trailer e poster dalla terza stagione di Love, Victor

Hulu Originals ha condiviso questa sera il trailer della terza ed ultima stagione di Love, Victor, la serie di successo distribuita in Italia da Disney+.

In arrivo sulla celebre piattaforma digitale a partire dal 15 giugno, l’ultima stagione di Love, Victor si appresta a mostrare quelle che saranno le scelte difficili che dovrà affrontare Victor (Michael Cimino), tra lo scoprire il suo io interiore, lo scegliere con chi stare e le strade da intraprendere in futuro.

LOVE, VICTOR

Gli sceneggiatori originali del film Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger sono gli executive producer insieme a Brian Tanen, Rick Wiener, Kenny Schwartz, Jason Ensler, Isaac Klausner, Marty Bowen, Adam Fishbach, Wyck Godfrey, Pouya Shahbazian e Adam Londy. La serie è prodotta da 20th Television, parte dei Disney Television Studios. In arrivo su Disney+ dal 15 giugno 2022.

Nel cast tornano Michael Cimino, Rachel Hilson, Anthony Turpel, Bebe Wood, Mason Gooding, George Sear, Isabella Ferreira, Mateo Fernandez, James Martinez, Ana Ortiz, Anthony Keyvan e Ava Capri.

Questa stagione ritrova Victor in un viaggio alla scoperta di se stesso, non solo per decidere con chi vuole stare, ma più in generale, chi vuole essere. Con i progetti post-scolastici che incombono, Victor e i suoi amici si trovano di fronte a una nuova serie di problemi che devono risolvere per poter prendere le decisioni migliori per il loro futuro.