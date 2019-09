Premiato durante lo scorso Festival di Berlino col Gran Premio della Giuria, il nuovo film di François Ozon - dal titolo Grazie a Dio - si avvicina alla distribuzione nazionale.

Quest'oggi Academy Two ha diffuso il trailer ufficiale ed il poster esclusivo di quello che viene considerato come il film più intenso dell'osannato regista francese.

Ecco la sinossi del film:

Una grande storia di coraggio, uno Spotlight francese in cui a vincere è la verità.Tratto da fatti realmente accaduti, Ozon firma il film più forte e emozionante della sua carriera. Alexandre vive a Lione con moglie e figli. Un giorno, per caso, scopre che il prete dal quale era stato molestato da piccolo lavora ancora a contatto con i bambini. Decide così di agire, supportato da altre due vittime del parroco, François e Emmanuel. I tre uomini uniscono le forze per abbattere il muro di silenzio che circonda il loro dramma. Nessuno di loro sarà però indenne da ripercussioni e conseguenze.