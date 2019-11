Si apre oggi la campagna promozionale per l'Italia di Un Amico Straordinario (A Beautiful Day in the Neighborhood), il film con Tom Hanks dedicato al presentatore televisivo Fred Rogers.

Sony Pictures Italia ha diffuso il poster, la sinossi ufficiale ed il primo trailer, svelando tra le altre cose il titolo italiano. Nessuna conferma, invece, sulla data di rilascio nelle nostre sale, ricordando che negli Usa il film esordirà il 22 novembre prossimo.

Un Amico Straordinario

Il film è stato diretto da Marielle Heller. La sceneggiatura è stata affidata a Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster.

CAST: Tom Hanks, Matthew Rhys, Wendy Makkena, Chris Cooper, Susan Kelechi Watson, Enrico Colantoni, Maryann Plunkett.

TRAMA: Il 2 volte premio Oscar© Tom Hanks in un’emozionante storia sulla scoperta di se stessi. Un Amico Straordinario si ispira alla vera storia di Fred Rogers, icona della televisione americana, autore e protagonista del famoso show per ragazzi Mister Rogers' Neighborhood. Il film racconta il rapporto d’amicizia tra Rogers, interpretato da Tom Hanks, e un cinico giornalista incaricato dalla rivista Esquire di scrivere un articolo su di lui.

Nelle sale Usa dal 22 novembre 2019.