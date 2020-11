Problemi al Polo Nord nel trailer di Noelle, la commedia con Anna Kendrick

Disney+ ha avviato la campagna promozionale che porterà al lancio di Noelle, commedia natalizia con protagonista Anna Kendrick.

Scritto e diretto da Marc Lawrence, il film vedrà la poliedrica Anna Kendrick in coppia con Bill Hader, i due attori interpreteranno i figli di un Babbo Natale oramai pronto al passaggio di consegna. Come è possibile immaginare, l’eredità più grande del mondo non potrà che portare problemi a non finire.

Di seguito il comunicato stampa, ma anche il trailer ed il poster.

NOELLE SU DISNEY+

Nella commedia natalizia di Disney+ Noelle, la figlia di Babbo Natale, Noelle Kringle (Anna Kendrick) è piena di spirito natalizio e di gioia per le feste, ma il suo più grande desiderio è realizzare qualcosa di “importante” come il suo amato fratello Nick Kringle (Bill Hader), che quest’anno erediterà il ruolo di Babbo Natale dal padre. Quando Nick è sul punto di sgretolarsi come un pezzo di pan di zenzero a causa del troppo stress, Noelle gli suggerisce di prendere una pausa e di partire… ma non vedendo tornare il fratello, Noelle decide di lasciare il Polo Nord per ritrovarlo e riportarlo indietro in tempo per salvare il Natale. L’improvvisa scomparsa del nuovo Babbo Natale getta il Polo Nord nel caos, tanto che la signora Kringle (Julie Hagerty) è costretta ad intervenire per tenere a freno il temporaneo sostituto hi-tech di Babbo Natale, il cugino Gabe (Billy Eichner). Nel frattempo, Noelle insieme all’elfo Polly (Shirley MacLaine), la tata pungente ma di buon cuore della famiglia, è al sud impegnata nella missione di ricerca e recupero, durante la quale si renderà conto di avere molto in comune con suo padre, cominciando così a capire il vero significato del Natale.

Scritto e diretto da Marc Lawrence, “Noelle” vede nel cast Anna Kendrick, Bill Hader, Kingsley Ben-Adir, Billy Eichner, Julie Hagerty e Shirley MacLaine. Il film è prodotto da Suzanne Todd con John G. Scotti come produttore esecutivo.

Noelle debutterà in Italia il 27 novembre, in streaming solo su Disney+.

POSTER E TRAILER