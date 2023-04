Il trailer di Next Goal Wins, il film di Taika Waititi con Micheal Fassbender

Searchlight Pictures ha rilasciato nelle ultime ore il primo trailer di Next Goal Wins, il nuovo film diretto da Taika Waititi, con Michael Fassbender.

Ispirato al documentario calcistico del 2014 e diretto da Mike Brett e Steve Jamison, il film di Waititi segue la storia della squadra di calcio delle Samoa Americane, famosa per il record negativo per la peggior sconfitta mai subita da una nazionale di calcio nella storia “31-0 contro l’Australia”, in cerca del miracolo qualificazioni mondiali attraverso l’ingaggio di un nuovo allenatore (Micheal Fassbender) proveniente dall’altra parte del mondo.

Nel cast, con Fassbender, sono presenti anche Elisabeth Moss, Oscar Kightley, Uli Latukefu, Rachel House, Kaimana, David Fane, Beulah Koale, Chris Alosio, lo stesso Taika Waititi, Will Arnett e Rhys Darby. La release ufficiale di Next Goal Wins è stata fissata per il 17 novembre 2023.

IL TRAILER