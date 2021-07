Il trailer di Modern Love 2: la nuova stagione da agosto su Prime Video

Amazon Studios ha diffuso in rete il trailer della seconda stagione di Modern Love, la serie antologica ispirata da alcune storie d’amore raccolte dall’omonima rubrica del New York Times.

I nuovi episodi saranno disponibili sulla piattaforma Prime Vide a partire dal 13 agosto, questa di seguito è invece la descrizione dei contenuti proposti: “In questa stagione l’amore romperà qualsiasi regola. Una vecchia fiamma si riaccende. Un test: amici o innamorati. Una ragazza nottambula e il suo ragazzo mattiniero. Una storia d’amore con l’ex di un ex. Una storia di una notte. Una promessa impossibile. Il fantasma di un amore perduto. L’esplorazione della sessualità. La seconda stagione in otto episodi della celebre serie Modern Love porta sullo schermo una serie di storie relazioni, legami, tradimenti e rivelazioni. In ogni episodio si mostra l’amore in tutta la sua complessità e bellezza e tutto è ispirato alle storie vere raccontate nell’amata omonima rubrica del New York Times.”

Con Kit Harington e Anna Paquin, il cast della seconda stagione di Modern Love potrà contare su un nutrito numero di nuovi attori quali Gbenga Akinnagbe (The Deuce), Susan Blackwell (Madam Secretary), il nominato agli Screen Actors Guild Award Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody), Tom Burke (Mank), Zoe Chao (Love Life), Maria Dizzia (Orange is the New Black), la nominata premio Oscar Minnie Driver (Cinderella), ed ancora Grace Edwards, Dominique Fishback (Judas and the Black Messiah), la nominata ai Tony Award Kathryn Gallagher (Jagged Little Pill), il nominato agli Screen Actors Guild Award Garrett Hedlund (Mudbound), Telci Huynh (God Friended Me), la vincitrice del Tony Award Nikki M. James (Book of Mormon), Aparna Nancherla (Corporate), Larry Owens (High Maintenance), Zane Pais (Room 104), Isaac Powell (Dear Evan Hansen), Ben Rappaport (For the People), Milan Ray (Troop Zero), Jack Reynor (Midsommar), la vincitrice del Golden Globe Award Miranda Richardson (Stronger), Marquis Rodriguez (When They See Us), James Scully (You S2), Zuzanna Szadkowski (Gossip Girl), Lulu Wilson (The Glorias), Don Wycherley (Wild Mountain Thyme), e Jeena Yi (Unbreakable Kimmy Schmidt).

La serie è stata girata ad Albany, New York City, Schenectady, Troy (New York) e Dublino (Irlanda) e farà il suo debutto su Prime Video in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo. La serie è prodotta da Amazon Studios, Storied Media Group, Likely Story, e dal New York Times.

Modern Love è stata creata da John Carney, qui anche nel ruolo di regista in compagnia di John Crowley (Brooklyn), Marta Cunningham (Insecure) Jesse Peretz (Glow), e Andrew Rannells (Black Monday), con Celine Held e Logan George (Topside) che co-dirigeranno un episodio.