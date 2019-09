M2 Pictures ha diffuso il trailer italiano di Vicino all'Orizzonte, film tratto dall'opera internazionale scritta da Jessica Koch.

Il film, come noto, è ispirato alla vera, struggente storia d’amore vissuta dalla stessa scrittrice alla fine degli anni '90. Nel cast spazio per Jannik Schümann (La Conseguenza) e Luna Wedler (Blue My Mind). La regia è stata affidata a Tim Trachte.

Sinossi. Cosa succede quando incontri l’amore della vita sapendo che non potrà durare? Jessica ha 18 anni e un futuro promettente quando un giorno incontra Danny. Bello, affascinante e sicuro di sé, dietro una facciata apparentemente perfetta il ragazzo nasconde in realtà un doloroso segreto. Jessica capisce presto che il futuro che sogna con lui forse non arriverà mai, ma vuole credere fermamente in Danny e nella loro storia. Perché alla fine l’unica cosa che conta davvero non è quanto dura un amore ma quanto è profondo.

Vicino all'Orizzonte arriverà nelle sale italiane dal 24 ottobre 2019.