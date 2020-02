Trailer finale italiano e nuova sinossi per l'horror The Hunt

La divisione nazionale della Universal Pictures ha diffuso in rete il trailer finale italiano di The Hunt, horror prodotto da Jason Blum.

La campagna promozionale italiana parte oggi, e lo fa attraverso il rilascio del trailer, ma anche della nuova sinossi ufficiale. La trovate qui di seguito:

Il film più discusso dell’anno è un film che nessuno ha visto… ancora.

Dodici estranei si svegliano in una radura. Non sanno dove si trovano né come ci sono arrivati. Non sanno che sono stati scelti… con uno scopo ben preciso… La Caccia.

Nell’ombra di una oscura teoria cospirazionista su internet, un gruppo di persone appartenenti all’elite si riunisce per la prima volta nella remota Manor House per cacciare dei normali americani per sport. Ma il piano dell’elite è destinato a saltare, perché uno dei Cacciati, Crystal (Betty Gilpin), conosce il gioco dei Cacciatori meglio di loro. Ribalta il tavolo e li caccia uno a uno, facendosi strada verso la misteriosa donna (Hilary Swank) al centro di tutto.

La release italiana di The Hunt è stata fissata per il 7 maggio 2020.

The Hunt

Il cast comprende la premio Oscar Hilary Swank, Betty Gilpin, Emma Roberts, Ike Barinholt, Glenn Howerton. La sceneggiatura è stata firmata da Damon Lindelof e Nick Cuse.

Nel film diretto da Craig Zobel (Z per Zachariah) una società segreta paga per “cacciare” lettaralmente alcuni poveri sventurati. Quando tutto sembra andare secondo le bizzarre regole di questo sanguinoso “sport”, una ragazza dimostra di conoscere l’arte della caccia più dei suoi aguzzini.

The Hunt approderà nelle sale Usa dal 13 marzo 2020. In Italia dal 7 maggio 2020.

Il Trailer