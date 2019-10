Nel primo pomeriggio Warner Bros Italia ha diffuso il trailer italiano di Richard Jewell, il nuovo film diretto dal premio Oscar Clint Eastwood.

Il film approderà nelle sale Usa dal 13 dicembre, in piena corsa per gli Oscar 2020, mentre sarà dal 2020 sarà nelle nostre sale.

Richard Jewell

Nel cast diretto da Clint Eastwood spazio per Kathy Bates, Olivia Wilde, Sam Rockwell e Jon Hamm, con Paul Walter Hauser nei panni di Richard Jewell. In cabina sceneggiativa spazio per Billy Ray.

Sinossi. “C’è una bomba al Centennial Park. Avete solo trenta minuti di tempo”. Il mondo viene così a conoscenza di Richard Jewell, una guardia di sicurezza che riferisce di aver trovato il dispositivo dell’attentato dinamitardo di Atlanta del 1996. Il suo tempestivo intervento salva numerose vite, rendendolo un eroe. Ma in pochi giorni, l’aspirante alle forze dell’ordine diventa il sospettato numero uno dell’FBI, diffamato sia dalla stampa che dalla popolazione, assistendo al crollo della sua vita. Rivoltosi all’avvocato indipendente e contro il sistema Watson Bryant, Jewell professa con fermezza la sua innocenza. Ma Bryant scopre di doversi scontrare con i poteri combinati dell’FBI, del GBI e dell’APD per scagionare il suo cliente, e tenta di impedire a Richard di fidarsi delle stesse persone che cercano di distruggerlo.

