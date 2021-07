Da villain ad antieroe – Ecco il trailer italiano di L’uomo nel buio: Man in the Dark

La divisione nazionale della Sony Pictures questa mattina ha condiviso il trailer italiano di L’uomo nel buio: Man in the Dark, il sequel del thriller noto negli Usa come Don’t Breathe.

Il trailer è stato accompagnato da una breve sinossi, ma anche dalla promessa di una release pienamente estiva fissata per il 12 agosto prossimo. Ecco la sinossi: “Il sequel di Man in the Dark è ambientato negli anni successivi all’iniziale sanguinolenta irruzione in casa, dove ora Norman Nordstrom (Stephen Lang) vive in pace e tranquillità finché i suoi vecchi peccati non lo raggiungeranno.”

L’UOMO NEL BUIO: MAN IN THE DARK

PRODUZIONE: Fede Alvarez (regista del primo capitolo), Sam Raimi e Rob Tapert si sono occupati di produrre il film attraverso Ghost House Pictures e Good Universe. Alvarez torna alla produzione e come co-sceneggiatore assieme a Rodo Sayagues, qui al suo debutto come regista. CAST: Stephen Lang, Brendan Sexton III e Madelyn Grace. DISTRIBUZIONE: Nelle sale italiane dal 12 agosto 2021.

TRAMA: Nordstrom vive in isolamento finché i suoi peccati del passato non tornano a tormentarlo. Nel primo film era lui a terrorizzare il prossimo (nel cast al suo fianco due giovani Jane Levy e Dylan Minnette), mentre qui dovrà essere lui a difendersi.