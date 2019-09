20th Century Fox Italia ha diffuso oggi il secondo trailer italiano di The King's Man - Le Origini, il film che farà da prequel alla saga Kingsman.

Con il trailer, in questo nostro aggiornamento vi proponiamo anche un nuovo poster internazionale, dove al suo interno sono ritratti tutti i protagonisti della pellicola diretta da Matthew Vaughn.

Ricordiamo, inoltre, che in produzione c'è un terzo capitolo della saga classica Kingsman, ed uno spin-off interamente dedicato alla Statesman, la società segreta gemella con istanza negli Usa.

The King's Man - Le Origini

Il film è stato diretto ancora una volta da Matthew Vaughn, regista dei primi due capitoli approdati in sala, e basato sulla graphic novel creata da Mark Millar e Dave Gibbons.

Nel cast Gemma Arterton, Matthew Goode, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Djimon Hounsou, Tom Hollander, Harris Dickinson.

La Sinossi. La pellicola racconta di un gruppo nutrito dei peggiori tiranni della storia e di criminali che si riuniscono per organizzare una guerra di proporzioni mondiali, che annienti milioni di persone. Un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli. The King's Man - Le Origini è il racconto delle origini dell'agenzia di intelligence indipendente che tutti conosciamo con il nome di Kingsman.

Il film approderà nelle sale italiane dal 13 febbraio 2020. In Italia dal 14 febbraio.