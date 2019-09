Europistures ha rilasciato in queste ore il trailer italiano di Jesus Rolls - Quintana è Tornato, il film che farà di spin-off del celebre cult Il Grande Lebowski.

Nel film John Turturro torna a vestire i panni del campione di bowling salito agli onori della cronaca per il celebre cult movie Il Grande Lebowski, diretto lo ricordiamo dai fratelli Coen.

Nel cast diretto dallo stesso Turturro, spazio anche per Bobby Cannavale, Audrey Tautou, Susan Sarandon, Jon Hamm, Sonia Braga, e Christopher Walken.

La sinossi. John Turturro torna a vestire i panni di Jesus Quintana in una commedia irriverente in cui un trio di disadattati (John Turturro, Bobby Cannavale e Audrey Tautou) si troverà a fare i conti con un parrucchiere armato di pistola. Il loro viaggio si trasformerà presto in una fuga continua – dal folle parrucchiere, dalla legge e dalla società – durante la quale si svilupperà una particolare dinamica, che da amicizia accidentale evolverà in una storia d’amore fuori dagli stereotipi convenzionali…

Il film sarà distribuito in anteprima mondiale in Italia dal 17 novembre 2019.